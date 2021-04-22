В 10-м час утра 22 апреля на Комсомольской улице в Меленках сгорел грузовик с цистерной. Тушить машину прибыли 6 человек и 2 единицы техники. Огнеборцы ликвидировали пожар в кабине на 4
<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2021-v-melenkax-sgorela-avtocisterna.html" target="_blank">В Меленках сгорела автоцистерна</a> - В 10-м час утра 22 апреля на Комсомольской улице в Меленках сгорел грузовик с цистерной. Тушить машину прибыли 6 человек и 2 единицы техники. Огнеборцы ликвидировали пожар в кабине на 4
[url=https://33live.ru/novosti/22-04-2021-v-melenkax-sgorela-avtocisterna.html]В Меленках сгорела автоцистерна[/url] - В 10-м час утра 22 апреля на Комсомольской улице в Меленках сгорел грузовик с цистерной. Тушить машину прибыли 6 человек и 2 единицы техники. Огнеборцы ликвидировали пожар в кабине на 4