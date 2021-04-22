В 10-м час утра 22 апреля на Комсомольской улице в Меленках сгорел грузовик с цистерной. Тушить машину прибыли 6 человек и 2 единицы техники. Огнеборцы ликвидировали пожар в кабине на 4

В 10-м час утра 22 апреля на Комсомольской улице в Меленках сгорел грузовик с цистерной. Тушить машину прибыли 6 человек и 2 единицы техники. Огнеборцы ликвидировали пожар в кабине на 4 квадратных метрах. Никто не пострадал. Причина пожара выясняется дознавателями МЧС.