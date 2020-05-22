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<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2020-na-ukraine-pyanyj-vusmert-muzhchina-ustroil-krovavuyu-bojnyu.html" target="_blank">На Украине пьяный вусмерть мужчина устроил кровавую бойню</a> - На Украине в Житомирской области мужчина расстрелял из ружья семь человек. По данным , преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент криминалисты выясняют ..