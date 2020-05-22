Похищенное имущество, спрятанное рядом с домом подозреваемого, оперативники изъяли.

В начале мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о краже, совершенной из дачного дома одного из садовых товариществ. Злоумышленник, взломав раму окна, проник в дом, откуда похитил телевизор и электрическую пилу. Ущерб, причиненный владельцу, составил 14 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 39-летний местный житель. Подозреваемый был задержан оперативниками. Похищенное имущество, спрятанное мужчиной рядом с территорией заправки, сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных аналогичных преступлений на территории района.