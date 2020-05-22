22.05.2020

2020-05-22 11:35:03

Во Владимирской области появится льготная ипотека для работников культуры

В области работникам культуры дадут специальную льготную ипотеку- по аналогии с той, что доступна медикам. Ею смогут воспользоваться те, кто работает в государственном и муниципальном секторе отрасли. Ожидается, что закон вступит в силу с января следующего года.

Установлен возрастной ценз - не старше 45 лет. В случае, если в сфере культуры трудится два и более члена семьи, возраст неважен. Льготная ипотека предполагает субсидирование первоначального взноса (не более 400 тыс. руб.) и погашение банковских процентов (не более 5 тыс. руб. в месяц). Кредит на особых условиях смогут получить только те сотрудники государственных и муниципальных организаций культуры, которые зарегистрированы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным на ноябрь прошлого года таких 39 человек.

Сергей Бирюков , председатель социального комитета Заксобрания Владимирской области

-На работников культуры предлагаем тоже одобрить Заксобранию распространить возможность работникам культуры, которые хотят остаться у нас в области жить и работать, одобрить первоначальный взнос в размере 400 тысяч рублей и соответственно погашение процентов по ипотеке и таким образом соответственно наполнить кадровый дефицит в такой важной сфере как культура.