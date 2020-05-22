Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что россиянам не удастся избежать второй волны COVID-19. Однако с течением времени вирус перестанет быть агрессивным. В качестве примера ..

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что россиянам не удастся избежать второй волны COVID-19. Однако с течением времени вирус перестанет быть агрессивным.В качестве примера специалист привел "испанку", сообщает "". В 1918-1919 годах эпидемия унесла жизни миллионов людей. "Сейчас этот вирус еще есть, но ведет себя совсем по-другому", – заявил Анатолий Альштейн.Ранее президент России Владимир Путин призвал власти субъектов готовиться ко второй волне коронавируса. Согласно прогнозам экспертов, это произойдет в конце октября или ноябре.