Ранее власти выделяли ещё 250 млн рублей на подготовку учреждений к новому учебному году.

21 мая депутаты Заксобрания Владимирской области по предложению губернатора Владимира Сипягина почти два миллиарда рублей, которые пополнили региональную казну за счёт налоговых поступлений.На образование выделили 431,4 млн рублей. На эти средства реконструируют школу № 2 на 500 мест в Лакинске, построят пищеблок в Добрятинской школе, капитально отремонтируют лицей и два детских сада в посёлке Вольгинский Петушинского района, завершат начатый в 2020 году капремонт второго здания Ковровской гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова для учащихся 1-6 классов. Это позволит расширить учреждение на 528 мест и ликвидировать вторую смену.Часть суммы распределена на ремонт крыш Владимирского технологического, авиамеханического, политехнического и строительного колледжей, модернизацию системы видеонаблюдения и оснащение системой охранно-пожарной сигнализации кадетского корпуса в Радужном.Ранее власти Владимирской области на подготовку школ к новому учебному году выделили ещё 250 млн рублей. Ещё 21 млн направлен на летний отдых юных владимирцев.«Лично посетив детские сады и школы Владимирской области, я принял решение выделить дополнительные средства для их подготовки к новому учебному году. Дошкольные учреждения получат 100 млн рублей, школам выделят 150 млн рублей. Оздоровительным лагерям направим 21 млн рублей», − заявил Владимир Сипягин во время пребывания в школе №17, расположенной в селе Сновицы.