Президент России Владимир Путин оратился к участникам онлайн-марафона Новое знание.

Президент России Владимир Путин оратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание".В 1947 году, после завершения Великой Отечественной войны, в Советском Союзе было учреждено общество "Знание". Стране было необходимо вернуться к нормальной жизни, для чего требовались молодые, целеустремленные и, что самое главное, образованные люди.Программа лекторием общества "Знание" помогла жителям самых отдаленных уголков СССР узнавать об истории, науке, культуре и актуальных достижениях общества. Обо всем этом напомнил президент России Владимир Путин во время своей приветственной речи во время запуска работы онлайн-площадок обновленного общества "Знание".В советские годы, подчеркнул президент, перед обществом стояла важная просветительская миссия. Ему удалось воспитать тысячи блестящих ученых, инженеров и рабочих, которые затем и обеспечили лидерство Советского Союза в ключевых сферах."Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба", – подчеркнул Владимир Путин.Эти задачи, добавил российский лидер, поставил перед страной новый технологический уклад и цифровая революция, увеличившаяся скорость изменений в мире и возможности освоения новых знаний. "Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной", – сформулировал Владимир Путин ключевую задачу обновленного общества "Знание".Само это общество, добавил президент, ориентировано на участников самого разного возраста и обладающих самыми разными интересами. "Принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства", – уверен он.Их опыт и личный пример поможет мотивировать молодых людей на новые свершения, подтолкнет их расширить собственный кругозор и сформировать собственную гражданскую позицию."Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив", – заметил Владимир Путин.Самая главная задача, которая стоит перед молодым человеком заключается в определении собственных сильных сторон. После этого можно начинать действовать. "Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя", – обратился Владимир Путин к участникам онлайн-марафона.