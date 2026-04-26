В ночь на 26 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над территорией региона. Об этом сообщили в Минобороны России. Угрозу атаки БПЛА во Владимирской области объявили в 22:31

В ночь на 26 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над территорией региона. Об этом сообщили в Минобороны России. Угрозу атаки БПЛА во Владимирской области объявили в 22:31 субботы, 25 апреля. Режим опасности действовал всю ночь и отменили только в 6:57 воскресенья, 26 апреля. Всего за этот период российские военные перехватили 203 украинских дрона над