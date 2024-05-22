Власти Меленковского района пытаются вывести подрядчика на чистую воду Власти Меленковского...

Власти Меленковского района пытаются вывести подрядчика "на чистую воду"Власти Меленковского района пытаются через суд вывести на "чистую воду" подрядчика, который занимался строительство очистных сооружений. Они развалились через пару недель эксплуатации. Сточные воды потекли в огороды и колодцы жителей села Бутылицы. В ситуации разбиралась Мария Артес.- Цыпа-цыпа,цыпки, давайте, ребят, выходим, гуль-гуль-гуль.Хозяйство Сергея Лушина несет убытки. Недавно он лишился одной несушки , а его семья перестала пить воду из колодца. Причина - появившиеся в селе год назад очистные сооружения, которые должны были решать проблемы жителей, а не создавать им их. Стоки текут прямо в огород.Сергей Лушин - житель села Бутылицы:- Это даже не сточные воды, это канализационные отходы. Они сейчас находятся на одном уровне со всеми нашими водяными колодцами, из которых водой пользуются больше половины села, вся эта отрава сейчас в колодцах водяных. Мы можем ей питаться. Это Эпидемиологическая катастрофа.Воду с трудом можно назвать питьевой. Страшно ее даже сдавать на экспертизу, признается Сергей. Он - многодетный отец, больше всего переживает за супругу и детей.Сергей Лушин - житель села Бутылицы:- Сереж, говорит, у меня живот постоянно болит, а она ребенка кормит грудью, ребёнок орал 2 недели, вообще не спал.В 2021-м администрация Меленковского района заключила контракт на строительство очистных сооружений с подрядной организацией "Русвода Инжиниринг". Получив 25 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов, компания отчиталась о работе и исчезла. А уже спустя пару недель «вскрылись» нарушения.Василий Никитаев, заместитель главы администрации Меленковского района по ЖКХ:- Когда подрядчик не качественно выполнил свою работу, в результате , все обрушилось.Подтвердила неисправность объекта и независимая экспертиза. В ноябре прошлого года районная администрация начала судиться с подрядчиком, который не идет на контакт. Глава сельского поселения говорит, что проводить ремонт своими силами сейчас значит нарушить условия контракта в части гарантийного срока, он еще не истек.Рудольф Панкратов - глава администрации МО Бутылицкое:- Как бы, со своей стороны,на подрядчика повлиять не можем. Понимаем, что все плохо, людям сочувствуем, но сделать-то не можем ничего. Идет судебный процесс, и мы надеемся на то, что все-таки суд будет на стороне администрации, окажется, и примет решение заставить недобросовестного подрядчика все-таки все работы довести до конца, наладить систему канализации.Вот уже несколько месяцев частный сектор по улице Садовой затапливает. Чтобы снизить градус возмущения (и уровень сточных вод), несколько раз в неделю по инициативе районной администрации , к жителям приезжают машины и откачивают стоки. Устанавливают заглушки. Это помогает. Но ненадолго.Сергей Лушин - житель села Бутылицы:- Вот это вот заглушки, по их мнению.В виде ведер. Ведра цинковые. Вчера их поставили,оба этих ведра. Я говорю, это не поможет, соответственно, это не помогло. Чуть чуть поднялось давление, ведро вылетело.Устав терпеть все это безобразие, жители говорят, вдвойне обидно, что пять лет назад в эти очистных они "утопили" свои кровные. На разработку проектно-сметной документации люди собрали и отдали миллион рублей!Светлана Моисеева, жительница села Бутылицы:- Мы не знаем,куда ушли эти деньги и кому. И на основании пункта 3.5. о привлечении субподрядчиков и некоммерческих организаций в объеме 70% от суммы контракта, я считаю,что данная схема коррупционная.Сейчас администрация Меленковского района судится с подрядчиком. Жители же, в свою очередь, направили свои жалобы в региональную прокуратуру и следственный комитет.Мария Артес. Илья Хлудов "Вести - Владимир"