Владимирцы выстроились в очереди ради прививки от коронавируса. В поликлиниках на противоковидный укол можно попасть не раньше, чем через 2 недели, а в прививочных пунктах люди готовы ждать

Владимирцы выстроились в очереди ради прививки от коронавируса. В поликлиниках на противоковидный укол можно попасть не раньше, чем через 2 недели, а в прививочных пунктах люди готовы ждать по три часа. Наконец-то вакцинацию в нашем регионе можно назвать массовой. В кол-центрах владимирских больниц говорят, что от желающих привиться против ковида отбоя нет. Но записаться можно