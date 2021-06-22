В Александровском районе ночью 20 июня примерно в 01:25 на 108-м километре дороги М-8 «Холмогоры» 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Мерседес Бенц С180», наехала на внезапно вышедшего на проезжую часть лося.

В Александровском районе ночью 20 июня примерно в 01:25 на 108-м километре дороги М-8 «Холмогоры» 43-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Мерседес Бенц С180», наехала на внезапно вышедшего на проезжую часть лося.В результате ДТП пострадала пассажирка "Мерседеса". С черепно-мозговой травмой, ранами и ушибами 59-летняя женщина была доставлена в больницу.В этот же день в 22:15 на 87 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» случилось еще одно столкновение с лосем. С сотрясением головного мозга и травмами госпитализирована пассажир автомобиля "Фольксваген Крафтер", 1962 года рождения.Пресс-служба ГИБДД призывает водителей быть осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток, не превышать скорость, так как столкновение с крупным животным, внезапно появившимся на дороге, не останется без последствий.Фото: