Вячеслав Журавлев пропал 19 июня. 84-летний дедушка ушел в лес у села Березники в Собинском районе и не вернулся. Мужчина нуждался в медпомощи. И вот спустя сутки появляется сообщение «Стоп,

Вячеслав Журавлев пропал 19 июня. 84-летний дедушка ушел в лес у села Березники в Собинском районе и не вернулся. Мужчина нуждался в медпомощи. И вот спустя сутки появляется сообщение «Стоп, идет эвакуация!». Волонтерам удалось найти Вячеслава несмотря на тяжелые условия. Из поста «ЛизаАлерт» в соцсетях Сутки работы штаба, тяжелый лес, ветер, дождь, 22 лисы, 197