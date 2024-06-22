На этот раз схема незаконного обогащения касается социально незащищённых граждан.

По информации правительства Владимирского региона, на электронную почту безработных отсылаются письма с предложением оформить карту «МИР». В качестве дополнительной мотивации мошенники обещают выплату «от центра занятости» в размере 32 тысяч 792 рублей.При оформлении такой карты и разглашении реквизитов безработные оказываются должниками по кредитам. По информации пресс-службы УМВД России по региону, с 17 по 22 июня зарегистрировано 72 дела о таком виде мошенничества. Общая сумма превысила 30 миллионов рублей.