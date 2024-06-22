Синоптики пообещали скорое возвращение жары

Согласно обновленному прогнозу погоды от владимирских синоптиков, на конец июня можно ожидать следующие температурные показатели: с 22 по 25 июня дневная температура будет колебаться от +19 до +21 градуса, а ночью ожидается от +11 до +13 градусов. 26 и 27 июня температура в темное время суток останется примерно на том же уровне, составляя +11...+13 градусов, но в светлое время суток поднимется до +15...+16 градусов.С 28 числа начнется потепление: сначала столбик термометра покажет +25 градусов, а на 29 и 30 июня ожидается жара с температурой +30...+31 градус. Ночью в последние дни июня температура будет колебаться от +18 до +20 градусов. Также стоит отметить, что 26 июня прогнозируют небольшой дождь, а на 27 число ожидают умеренные осадки.