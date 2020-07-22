Местная жительница подозревается в открытом хищении из коляски детских вещей.

3 июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» поступило сообщение о том, что из коляски, которая находилась в подъезде многоэтажного дома на улице Маяковского, были похищены детские вещи. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 2600 рублей.Сотрудниками полиции были проведены мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Оперативники изучили запись с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде дома, которая запечатлела противоправные действия женщины. Данное видео помогло полицейским в установлении личности подозреваемой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемую злоумышленницу, 39-летнюю жительницу Коврова, задержали. Однако вернуть похищенное имущество владельцу не удалось. В ходе допроса ковровчанка дала признательные показания и пояснила, что услышала вслед крики с просьбой вернуть вещи и, убегая, выбросила пакет.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.