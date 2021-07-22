Одна из версий пожара в автобусном парке АДМ на улице Гастелло – поджог. Об этом сообщили в МЧС. Теперь расследованием крупного пожара займутся правоохранительные органы. По

Одна из версий пожара в автобусном парке АДМ на улице Гастелло – поджог. Об этом сообщили в МЧС. Теперь расследованием крупного пожара займутся правоохранительные органы. По предварительной версии тревожного ведомства, автобусы подожгли. Напомним, пожар на транспортном предприятии произошел 14 июля. Пламя уничтожило 4 автобуса компании АДМ, еще одна машина пострадала частично. Роман Коркин, начальник службы