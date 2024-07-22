Богатырский заплыв: в Муроме прошли соревнования серии X-WATERS В них приняли участие 900...

"Богатырский заплыв": в Муроме прошли соревнования серии "X-WATERS"В них приняли участие 900 пловцов из 40 городов России и Зарубежья. И сегодня расскажем вам о нашей муромской чемпионке - Ангелине Голубевой.Ангелина, она же - тренер по плаванию в муромской спортивной школе, - стала первой среди женщин в абсолютном зачёте на дистанции 10 километров. Сейчас она тренирует и свою дочь Софию.Участники X-WATERS стартовали с теплохода, маршрут проходил под автомобильным и железнодорожным мостами.Это крупнейшая международная плавательная серия. Заплывы проходят в самых живописных местах России и мира.Самым запоминающимся Ангелина называет заплыв в Десногорске.Ангелина Голубева, участница международного заплыва серии X-WATERS г.Муром:- Когда на улице и снег, и дождь, а ты плывешь. А вода до 28 градусов. Заплыв очень интересный. Там большое достаточно водохранилище, волны достигают полутора метров. Поэтому тяжелый был - почти 4 часа мы плыли 10 километров. Но - как преодоление себя. Без этого никак.