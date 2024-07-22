Гумконвой во главе с губернатором Владимирской области прибыл в Луганскую народную...

Гумконвой во главе с губернатором Владимирской области прибыл в Луганскую народную республикуОбласть поддерживает связь с 40 подразделениями СВО, где служат наши земляки. В подшефные мотострелковые полки доставлены квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, аптечки, масксети, генераторы, стройматериалы и многое другое.Отдельные грузы нашим ребятам направлены из Владимира, Коврова, Вязниковского и Кольчугинского районов.Делегация правительства области также посетила базу в прифронтовой зоне. Глава региона отметил: условия для отдыха, восстановления и дальнейшей боевой подготовки созданы достойные. Многое, подчеркнул Александр Авдеев, доставлено гумконвоями из Владимирской области.Во время поездки передан груз и в ДНР - в медбат. Медики прислали заявку на обезболивающие для раненных.