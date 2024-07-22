Испытание на прочность: в Суздале прошел массовый забег Голден Ринг Ультра Трейл Спортсмены...

"Испытание на прочность": в Суздале прошел массовый забег "Голден Ринг Ультра Трейл"Спортсмены приняли участие в трехдневных стартах. Как прошел забег? Узнаем у Полины Лаптевой.Испытать себя на прочность собрались бегуны со всей России и 17 стран. Массовый юбилейный забег "Golden Ring Ultra Trail" объединил любителей и профессионалов, взрослых и детей.Полина Лаптева, корреспондент:- Бескрайние поля Владимиро-Суздальского Ополья стали площадкой для проведения соревнований по трейлу. Бегуны преодолевают дистанции от 10 до 100 км по пересеченной местности. По словам своих участников, местность пересеченная бежать нелегко, есть даже брод.Александр, спортсмен:- Хороший лес, хороший бурьян, отличное болото.- Вы переплывали где - то?- Было место и переплывали.А еще бегуны преодолевают крутые подъемы и спуски. Вот один из них в Кидекше. Через село пролегают самые длинные маршруты: 50, 80 и 100 километров. Далее заветная остановка - здесь можно налить воды и восполнить запасы энергии.Николай Бизин, спортсмен:- Как бежится?- Да нормально, спасибо.- Дождик был?- Да застал, дождь в помощь.Алексей Петров, волонтёр пункта питания:- Апельсины, арбузы...И более серьезное питание, сало, огурцы, хлеб, печеньки всякие. В общем - на любой вкус. Лидеры, которые бегут на бегу, пьют, не останавливаются. Ребята, которые приходят попозже уже могут посидеть отдохнуть и попить.Вблизи дежурят бригады скорой помощи. До финала отсюда бежать примерно 15 км. Осталось поднажать еще совсем чуть чуть. Большая часть пути уже позади.С дистанциями бегуны успешно справились. Александр пересекает финишную черту - преодолел свои 80 километров.- Ваши впечатления?- Супер, пока я бегу я живу! Петля на автономке - это самая жесть, конечно...После жаркой гонки "выжигаются" медали. Проставляются километры. Для Алексея этот забег юбилейный.Алексей Шатров, спортсмен:- Здесь есть все дистанции, 10, 20, 50, 80 и 3 сотни. Бег открывает такие возможности внутри вас, которых нигде больше нету. В разработке живописных маршрутов лично участвовал организатор трейлраннинга Михаил Долгий.Михаил Долгий, организатор ультрамарафона Golden Ring Ultra Trail 2024:- Я набегал здесь порядка 700 километров за месяц, придумывал дистанции. Это своеобразное такое искусство, сделать трудно, но преодолимо, чтобы не было просто, чтобы атлет, когда финишировал, сказал: "Да я это сделал, я смог".С забегом участники справились. Дождь, грязь, солнце им нипочем. Победителями, покорившими самую большую трассу, стали Алексей Береснев и Антонина Юшина.Не выдержали гонку по Суздальской земле, кажется, только кроссовки. Их некоторые участники забега решили оставить на месте соревнований. На пути к следующим победам нужны новые.Полина Лаптева, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».