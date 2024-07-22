Муромская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В нескольких образовательных учреждениях района надзорное ведомство выявило нарушения.

Муромская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В нескольких образовательных учреждениях района надзорное ведомство выявило нарушения. Так, выяснилось, что члены балансовой комиссии принимали решения о назначении стимулирующих выплат самим себе, а также своим работающим родственникам, которые находились в подчинении руководителей учреждений и их заместителей. Из пресс-релиза прокуратуры области В связи с выявленными нарушениями