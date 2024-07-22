В Юрьев-Польском местный житель нанес супруге множественные удары ножом и скрылся В настоящее...

В Юрьев-Польском местный житель нанес супруге множественные удары ножом и скрылсяВ настоящее время расследуется уголовное дело по обвинению жителя Юрьев-Польского района в покушении на убийство своей жены.Дело обстояло следующим образом, обвиняемый и его супруга были в гостях у знакомой, где распивали спиртное. У него возник конфликт с женой на почве ревности. В ходе конфликта он стал избивать женщин, а также нанес ей множественные удары ножом.Заметив, что клинок ножа в результате ударов сломался, обвиняемый с места происшествия скрылся, а пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где ей оказывается квалифицированная помощь.На данный момент фигуранту предъявлено обвинение. Мужчину заключили под стражу.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky