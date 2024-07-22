Во Владимирской области на строительных объектах выявлены нелегальные мигранты Сотрудники полиции...

Во Владимирской области на строительных объектах выявлены нелегальные мигрантыСотрудники полиции проверили строительные объекты, расположенные в городе Петушки.На одном из объектов полицейские выявили, что трудовую деятельность в качестве кровельщиков, не имея соответствующих патентов, осуществляли 7 иностранных граждан.В отношении всех нарушивших законодательство Российской Федерации иностранцев сотрудниками миграционного подразделения составлены протоколы об административном правонарушении."Также при проверке по базам данных, было установлено, что один из иностранцев уклоняется от выезда за пределы РФ в связи с окончанием срока временного пребывания. За данное нарушение 18 июля постановлением суда иностранный гражданин подвергнут административному наказанию в виде принудительного выдворения за пределы территории Российской Федерации и штрафу в сумме 2 000 рублей", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке второго строительного объекта. Двое граждан сопредельного государства также трудились на объекте без патента. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.Мероприятия по проверке соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации будут продолжены.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области