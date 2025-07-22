Вместо четвертей – триместры. Новый учебный год школьники Владимира начнут, как обычно с 1 сентября, а вот на первые каникулы уйдут раньше – в начале октября, а не в конце, как было при прежнем
Вместо четвертей – триместры. Новый учебный год школьники Владимира начнут, как обычно с 1 сентября, а вот на первые каникулы уйдут раньше – в начале октября, а не в конце, как было при прежнем образовательном цикле. Министерство образования Владимирской области объявило о переходе муниципальных школ на триместровую систему. Некоторые образовательные учреждения, например, гимназия №3 во