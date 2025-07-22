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<a href="https://33live.ru/novosti/22-07-2025-elena-zaprudnova-rasskazala-o-perexode-na-trimestrovuyu-sistemu-obucheniya-i-remontax-v-ryade-shkol-vladimira.html" target="_blank">Елена Запруднова рассказала о переходе на триместровую систему обучения и ремонтах в ряде школ Владимира</a> - Вместо четвертей – триместры. Новый учебный год школьники Владимира начнут, как обычно с 1 сентября, а вот на первые каникулы уйдут раньше – в начале октября, а не в конце, как было при прежнем