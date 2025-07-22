На Кубани стартовал краевой форум Регион 93. Всего в планах организовать 5 смен, первую из них открывают активисты Движения Первых.

На Кубани стартовал краевой форум Регион 93. Всего в планах организовать 5 смен, первую из них открывают активисты Движения Первых.Так, сейчас в Северском муниципалитете на форуме собрались 400 юношей и девушек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что на протяжении недели молодёжи помогут развить лидерские качества, научат работать сообща. Для участников организуют мастер-классы, лекции, встречи с экспертами, вечерние досуговые мероприятия и иные ивенты.Одним из ключевых событий данной смены станет заседание регионального Совета Первых Краснодарского края. Его организуют вместе с членами детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в регионе. Активисты запланируют совместные проекты, ориентированные на развитие молодёжной инициативы и укрепление гражданских ценностей.Следующей сменой станет #РегионВозможностей. Она пройдёт с 28 июля по 1 августа. К ней присоединятся молодые предприниматели и инноваторы. Далее здесь запланирован #РегионБезопасности. Его проведут с 4 по 8 августа. Здесь соберутся молодые педагоги, правоохранители, специалисты по профилактике социально-негативных явлений и участники Союза казачьей молодёжи края.С 11 по 15 августа в Северском районе пройдёт смена #РегионВдохновения. На этой неделе в рамках форума встретятся творческая молодёжь, блогеры, представители СМИ. Завершающей сменой станет #РегионДобрыхдел. С 18 по 22 августа она соберёт вместе представителей добровольческих объединений, активистов Российского союза сельской молодёжи, представителей бизнес-сообщества, оказывающих гумпомощь.