Депутат Верховной Рады, член партии Оппозиционная платформа – За жизнь Ренат Кузьмин рассказал о политических репрессиях на Украине.

Депутат Верховной Рады, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал о политических репрессиях на Украине.Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Тогда его поддержало абсолютное большинство избирателей, надеясь на то, что он изменит политику Петра Порошенко, закончит войну в Донбассе. Однако, как отметил Ренат Кузьмин, бывший актер не просто повторил деятельность предшественника, а начал делать то, о чем бывший лидер страны и не мечтал.Также депутат Верховной Рады считает дикостью санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против интернет-издания "Страна.ua", парламентариев Андрея Деркача и Анатолия Шария. "В общем, происходит что-то невообразимое", – написал Кузьмин на своей странице в "Фейсбуке".По мнению члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в стране уничтожается свобода слова. Он указал на диктаторскую политику высшего руководства Украины, а также назвал Зеленского узурпатором. Депутат напомнил, что за захват власти в стране предусмотрена уголовная ответственность.Ранее мэр Запорожья Владимир Буряк о беспрецедентном давлении на глав украинских городов при Владимире Зеленском. По словам градоначальника, городские и районные администрации, а также коммунальные предприятия "кошмарят" обысками уже полгода. Он считает, что это происходит в том числе потому, что рейтинги мэров повысились.