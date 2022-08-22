Маршрут решили продлить до улицы Журавлиха

Маршрут автобуса №13С, следовавший от ОТК «Тандем» до микрорайона Лунёво, продлят до остановки «Улица Журавлиха». Известно, что транспорт следовал раньше до остановки «Храм Иоакима и Анны». По многочисленным просьбам жителей, комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира автобусный маршрут решила продлить .Новый маршрут «Торговый комплекс "Тандем" – Улица Журавлиха» вступит в силу с 30 августа 2022 года.