По данным департамента лесного хозяйства администрации области наиболее сложная ситуация – в...

По данным департамента лесного хозяйства администрации области наиболее сложная ситуация – в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Прогнозируется ухудшение обстановки в Собинском, Судогодском, Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Вязниковском и Ковровском районах.Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. Введён запрет на посещение гражданами лесов. Перенесён сезон осенней охоты.Сотрудники МЧС во взаимодействии с лесными хозяйствами, органами местного самоуправления, надзорными ведомствами постоянно контролируют обстановку. Все силы брошены на патрулирование лесов и недопущение нарушения гражданами требований пожарной безопасности.На тушение выявленных очагов привлекаются силы территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области, а также около 30 поливомоечных машин от департамента ГО, ЧС и ОПБ города Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой, а также преобладающим высоким 4 и чрезвычайным 5 классом пожарной опасности улучшения ситуации на неделе не ожидается.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан отказаться от посещения лесов! Запрещается разведение открытого огня на природе, в том числе — сжигание мусора, приготовление пищи на мангале, проведение огневых работ!За нарушение правил пожарной безопасности установлена уголовная и административная ответственность.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.