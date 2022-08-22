Владимирское «Торпедо» сыграло вничью (0:0) со «Спартаком» из Костромы. Добытое очко позволило уйти с последнего места в турнирной таблице Второго дивизиона России. Черно-белые показали

Владимирское «Торпедо» сыграло вничью (0:0) со «Спартаком» из Костромы. Добытое очко позволило уйти с последнего места в турнирной таблице Второго дивизиона России. Черно-белые показали хорошую игру и даже дважды забили, но арбитр отменил оба гола из-за нарушения правил. Костромской клуб должен быть доволен исходом матча, который футболисты команды доигрывали вдесятером. На 85-й минуте матча арбитр