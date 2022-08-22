В Муроме следствием и судом установлено, что с марта по декабрь 2021 года предприниматели...

В Муроме следствием и судом установлено, что с марта по декабрь 2021 года предприниматели приобретали через сеть «Интернет» контрафактную табачную продукцию. Они перевозили ее на личном автотранспорте и хранили в складском помещении в целях последующей реализации.В декабре 2021 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из незаконного оборота партию немаркированных табачных изделий различных наименований и стран производителя в количестве около 5,5 тысяч пачек на общую сумму более 580 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении подсудимые признали, в содеянном раскаялись. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил обоих мужчин к 2 годам лишения свободы условно и назначил одному из них испытательный срок 1 год 6 месяцев, другому – 1 год.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.