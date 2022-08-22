Во Владимирской области полицейские задержали 22-летнего жителя Тверской области, «работавшего» курьером у телефонных мошенников, которые обманули троих жителей Кольчугинского района на 500

Во Владимирской области полицейские задержали 22-летнего жителя Тверской области, «работавшего» курьером у телефонных мошенников, которые обманули троих жителей Кольчугинского района на 500 тысяч рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, мошенники работали по одной схеме. Звонили незнакомцам, представлялись сотрудниками полиции, якобы задержавших их родственников за совершенное ДТП. За непривлечение к уголовной ответственности просили деньги. Обеспокоенные люди