За неделю с 15 по 21 августа на дорогах Владимирской области произошло 44 ДТП, в которых пять человек погибли и 70 пострадали, включая 9 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД.

За неделю с 15 по 21 августа на дорогах Владимирской области произошло 44 ДТП, в которых пять человек погибли и 70 пострадали, включая 9 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД. Всего за 7 дней произошло 338 ДТП с материальным ущербом. 82 водителя остановили в состоянии алкогольного опьянения, либо они отказались от медосвидетельствования. Двое из них