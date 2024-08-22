Стала известна судьба замка Аллы Пугачевой в Грязи.

Стала известна судьба замка Аллы Пугачевой в Грязи.Алла Пугачева уехала из России вслед за своим мужем-иноагентом Максимом Галкиным*. Бесхозным остался их особняк в Грязи, судьбу которого так никто и не решил. Покупать дорогостоящую недвижимость желающих не находится, сдавать, по видимому, звездная чета не планирует.Но на будущее замка пролил свет шоумен Стас Барецкий, который рассказал журналистам, что дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд. Он намерен заняться этим лично и добавил, что уже занимается закупкой оборудования для американских горок и других аттракционов, которые будут расположены на огромной территории особняка. Также появятся комната страха и комната смеха, "музей пыток", а в бассейне поселятся самые настоящие нильские крокодилы. Найдется место и для зоопарка, и для террариума со змеями.Напомним, ранее Стас Барецкий рассказывал, что хочет открыть в замке Примадонны крематорий. Он до сих пор не видит в этом замке место для проживания, а считает его исключительно площадкой для бизнеса.Шоумен загорелся новой идеей. Он уверен, что в замок в Грязи грянет большой поток туристов, а местные жители получат надежные рабочие места. Тем более, что территория позволяет разгуляться.*признан в России иностранным агентом.