История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которая когда-то вдохновляла миллионы, подошла к печальному завершению. 55-летняя актриса подала документы на развод.

История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которая когда-то вдохновляла миллионы, подошла к печальному завершению. 55-летняя актриса подала документы на развод.Известно, что Дженнифер подала заявление 20 августа, указав официальную дату расставания с Беном — 26 апреля. Интересно, что артистка решила обойтись без помощи адвокатов, что может свидетельствовать о том, что развод проходит без особых конфликтов.Однако отсутствие брачного контракта создает определенные сложности: все доходы пары за последние два года теперь считаются общей собственностью, что может вызвать дополнительные споры в будущем. По информации источника, Дженнифер не намерена требовать супружеской поддержки и попросила судью отказать в ней обеим сторонам.Несмотря на то что Джей Ло все еще живет в совместном особняке с Беном, она активно ищет новое жилье. Это решение может стать началом новой главы в ее жизни, позволяя ей двигаться вперед после разрыва.Бен Аффлек, в свою очередь, уже несколько месяцев назад переехал в новый дом, который находится неподалеку от его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Этот шаг говорит о том, что актер стремится к стабильности и хочет создать комфортные условия для своих детей.Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал неожиданным поворотом в их истории, которая началась еще в начале 2000-х. Их отношения всегда привлекали внимание общественности, и теперь многие задаются вопросом: что же пошло не так? Впрочем, несмотря на завершение этого этапа, поклонники надеются, что оба артиста найдут свое счастье и смогут продолжить свои карьеры.