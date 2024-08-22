Определены 6 локаций в Суздале, с которых открывается прекрасный вид на фейерверки. Салюты будут запускать в рамках Международного фестиваля «Ростех». Яркий пиротехнический праздник

Определены 6 локаций в Суздале, с которых открывается прекрасный вид на фейерверки. Салюты будут запускать в рамках Международного фестиваля «Ростех». Яркий пиротехнический праздник пройдет уже в эту пятницу и субботу. Как ранее сообщали власти, бесплатные билеты закончились достаточно быстро, поэтому было принято решение выкладывать каждый вечер дополнительные приглашения. Однако к нам в редакцию поступают звонки,