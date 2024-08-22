Заводы строятся недалеко от села Суходол в Суздальском районе. Один из них – по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов, второй – полимерный. Будущие производства

Заводы строятся недалеко от села Суходол в Суздальском районе. Один из них – по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов, второй – полимерный. Будущие производства принадлежат компании «VALFEX». Их планируется запустить в следующем году. На новом заводе, который эта же компания открыла в феврале этого года, побывал губернатор Александр Авдеев. Производство занимается выпуском отечественных стальных панельных