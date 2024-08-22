Зрители увидят 73 картины о космосе, природе и истории.

В ноябре 2024 года Московскому планетарию — старейшему в России и одному из самых больших в мире — исполнится 95 лет. В честь юбилея с 7 по 10 ноября в нем пройдет Московский международный фестиваль научного кино. Зрителям представят ленты планетариев, музеев, киностудий и авторов из 19 стран, таких как Россия, Китай, Сербия, ЮАР и Уругвай. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.Горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и нашей истории. Среди них — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Для посетителей также проведут премьерные показы работ Московского планетария, — рассказала заммэра.Начнется фестиваль с театрализованных постановок, лазерного шоу и выступления музыкальной группы. Запланированы встречи с авторами научных лент. Кроме того, руководители учреждения-юбиляра расскажут, как оно изменилось за последнее десятилетие.В Московском планетарии открыты две экспозиции и регулярно проводятся познавательные мероприятия — от экскурсий и кинопоказов до концертов и лекций. Здесь есть фрагменты настоящих метеоритов и образцы лунного и марсианского грунта. В Большом звездном зале можно увидеть больше девяти тысяч звезд. Изображение на 25-метровый купол-экран — один из самых крупных в Европе — выводит современный оптоволоконный проектор.