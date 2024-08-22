Ежегодно мобильные профилактические осмотры проводятся специалистами ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Врачи-терапевты, педиатры и узкие специалисты из 17 медицинских учреждений региона проведут диспансеризацию и профилактические осмотры для сельского населения. В течение первого месяца осени 24 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа и педиатрических комплексов посетят 211 населённых пунктов.Жителей сельской местности призывают пройти обследование, включая как взрослых, особенно пожилых людей, находящихся в группе риска или страдающих хроническими заболеваниями, так и маленьких детей. В осмотрах примут участие педиатры. Ежегодно мобильные профилактические осмотры проводятся специалистами ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение».Мобильные ФАПы будут работать в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Каждый передвижной ФАП оснащён тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровня сахара и холестерина, а также другим необходимым оборудованием.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населённых пунктов доступны на страницах медицинских учреждений в «ВКонтакте». Также можно посетить сайт Минздрава для получения дополнительной информации.