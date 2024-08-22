Пенсионеры развернули незаконную торговлю у Центрального рынка. Если оценить товар, старьевщики чаще предлагают вещи советской эпохи. Рядом современные наряды для дам старше

Пенсионеры развернули незаконную торговлю у Центрального рынка. Если оценить товар, старьевщики чаще предлагают вещи советской эпохи. Рядом современные наряды для дам старше бальзаковского возраста. Вот только назвать бабушек желающими заработать нелегальными торгашами язык не поворачивается. Они выставляют одежду на продажу не от хорошей жизни. Пенсии небольшие, жалуются старушки. При виде микрофона и камеры они принялись