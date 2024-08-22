Как сообщается в прокуратуре, женщине был назначен препарат, который должен был предоставляться бесплатно.

Прокуратура Владимирской области защищала право местной жительницы на получение льготных лекарств. Инвалид первой группы, страдающая заболеваниями желудочно-кишечного тракта, скончалась, но её родственники получили компенсацию за потраченные на препарат средства.Как сообщается в прокуратуре, женщине был назначен препарат, который должен был предоставляться бесплатно. Однако она приобрела его за собственные деньги, потратив свыше 140 тысяч рублей.Несмотря на трагическую утрату, родственники подали иск с требованием вернуть деньги за дорогостоящее лечение. Суд удовлетворил требования прокурора, и муж с сыном покойной получили по 70 тысяч рублей каждый.