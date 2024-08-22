Владимирские полицейские арестовали 26-летнего горожанина, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Владимирские полицейские арестовали 26-летнего горожанина, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в середине августа в гаражном кооперативе возле улицы Мира. У задержанного изъяли телефон и нашли координаты тайников-закладок. В общей сложности правоохранители обнаружили 31 свёрток с запрещённым зельем.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант помещён пол стражу.