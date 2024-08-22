Все домашние игры владимирского «Торпедо» теперь будут проходить без зрителей.

Во Владимире введен запрет на посещение матчей футбольного клуба «Торпедо». Причиной этому стало аварийное состояние всех трибун стадиона. Все домашние игры владимирского «Торпедо» теперь будут проходить без зрителей.Как сообщает «РБ Спорт», запрет на допуск зрителей на «Торпедо» связан с тем, что все четыре трибуны находятся в критическом состоянии. Стадион, построенный в 1980 году, вмещает 18 тысяч зрителей. Однако последний капитальный ремонт был проведен еще в прошлом веке.В декабре 2023 года областное правительство объявило о планах масштабной реконструкции стадиона. Однако стоимость работ составляет около 3 миллиардов рублей, и такие средства в областном бюджете отсутствуют. В настоящее время ведутся работы только на малой спортивной арене, а матчи на основном поле будут проводиться без зрителей в неопределенный срок.