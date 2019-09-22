Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров утверждает, что регулярно общается с директором актрисы Мариной Потаповой. Он даже рассказал, что написала женщина в последнем сообщении.

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров утверждает, что регулярно общается с директором актрисы Мариной Потаповой. Он даже рассказал, что написала женщина в последнем сообщении.Друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров уже ранее сообщал подробности о состоянии актрисы, заявив, что она перенесла вторую операцию, после чего у врачей и родных "появился лучик надежды".По словам Майорова, он тесно общается с директором звезды Мариной Потаповой, которая передает приветы от него Заворотнюк и вообще держит в курсе ситуации, Журналист рассказал, что было написано в последнем сообщении, которое он получил о директора актрисы.Майоров говорит, что Потапова призвала его не верить во все то, что пишут журналисты об Анастасии. "Пресса сильно преувеличивает", – написала она Майорову, заявил журналист в эфире НТВ.Ранее он рассказывал, что больницу, в которой проходит лечение актриса, оккупировали фанаты и папарацци. Среди толпы, по словам Майорова, можно заметить людей с иконами, а также тех, кто называет себя магами и экстрасенсами.Сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк начали появляться в СМИ в августе этого года. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк опухоль головного мозга "последней стадии", а врачи якобы бессильны. Он не уточнил, откуда у него такие данные.На прошлой неделе ряд изданий сообщал, что актрису ввели в кому, однако потом эта информация опровергалась и источники заявляли, что состояние Заворотнюк тяжелое, но не критическое. Официальной информации по поводу болезни актрисы нет – родственники и врачи не давали никаких комментариев прессе.