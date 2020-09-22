Модернизация выполнена в рамках энергосервисного контракта с администрацией города Покрова, сумма которого составляет 19,2 млн рублей.

Энергосбыт Волга завершил реализацию проекта по замене старых уличных ламп освещения на современные светильники в г. Покров. Модернизация выполнена в рамках энергосервисного контракта с администрацией города Покрова, сумма которого составляет 19,2 млн рублей.«Проектом была предусмотрена замена более 1000 современных светодиодных светильников. Для Энергосбыт Волга это первый энергосервисный контракт, поэтому для нас было важно качественно и своевременно выполнить все обязательства по нему. Полученный опыт в Покрове позволит и далее развивать данное направление бизнеса», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Работы по замене светильников выполнялись поэтапно, по согласованному с администрацией города графику. В первую очередь новое освещение появилось на улицах города с наибольшим трафиком транспорта и пешеходов. Замеры уровня освещённости, проведённые после завершения монтажа новых светильников, показатели полное соответствие применяемым нормативам.«Мы получаем положительные отзывы жителей Покрова. Наш город стал светлее, удобнее и безопаснее. Также хотел бы отметить высокий уровень организации работ и взаимодействия специалистов Энергосбыт Волга с нашими представителями: возникающие вопросы решались оперативно», – отметил глава города Покров Олег Кисляков.За последние несколько лет энергосервисные контракты стали востребованным инструментом модернизации систем энергопотребления и повышения энергетической эффективности. Главное преимущество энергосервиса – заказчику не приходится вкладывать собственные средства для выполнения работ. Для муниципальных образований это особенно актуально. Поставка оборудования и монтаж проводятся на средства энергосбытовой компании, а затраты в дальнейшем возмещаются за счёт достигнутой экономии по оплате электроэнергии.