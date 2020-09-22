Модернизация выполнена в рамках энергосервисного контракта с администрацией города Покрова, сумма которого составляет 19,2 млн рублей.
Энергосбыт Волга завершил реализацию проекта по замене старых уличных ламп освещения на современные светильники в г. Покров. Модернизация выполнена в рамках энергосервисного контракта с администрацией города Покрова, сумма которого составляет 19,2 млн рублей.
«Проектом была предусмотрена замена более 1000 современных светодиодных светильников. Для Энергосбыт Волга это первый энергосервисный контракт, поэтому для нас было важно качественно и своевременно выполнить все обязательства по нему. Полученный опыт в Покрове позволит и далее развивать данное направление бизнеса», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.
Работы по замене светильников выполнялись поэтапно, по согласованному с администрацией города графику. В первую очередь новое освещение появилось на улицах города с наибольшим трафиком транспорта и пешеходов. Замеры уровня освещённости, проведённые после завершения монтажа новых светильников, показатели полное соответствие применяемым нормативам.
«Мы получаем положительные отзывы жителей Покрова. Наш город стал светлее, удобнее и безопаснее. Также хотел бы отметить высокий уровень организации работ и взаимодействия специалистов Энергосбыт Волга с нашими представителями: возникающие вопросы решались оперативно», – отметил глава города Покров Олег Кисляков.
За последние несколько лет энергосервисные контракты стали востребованным инструментом модернизации систем энергопотребления и повышения энергетической эффективности. Главное преимущество энергосервиса – заказчику не приходится вкладывать собственные средства для выполнения работ. Для муниципальных образований это особенно актуально. Поставка оборудования и монтаж проводятся на средства энергосбытовой компании, а затраты в дальнейшем возмещаются за счёт достигнутой экономии по оплате электроэнергии.