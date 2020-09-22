Обсуждения коснутся города Владимира, Гороховецкого и Камешковского районов.

Сегодня в белом доме состоится рабочее совещание по проблемным вопросам ремонта и реконструкции федеральной трассы М7. Его участники -врио заместителя губернатора Роман Годунин, руководители регионального Департамента транспорта и дорожного хозяйства, муниципальных образований, представители Управления автомагистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства обсудят осуществление дорожной деятельности на участках федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на территории города Владимира, Гороховецкого и Камешковского районов.Напомним, летом во Владимире полным ходом шла реконструкция Пекинки. Над дорожным полотном в черте города были возведены надземные пешеходные переходы, часть левых поворотов устранена.