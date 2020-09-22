«Ростелеком» по заказу ООО «А-Техникс», дочерней компании «Аэрофлота», свяжет семь воздушных гаваней в единую локальную сеть. Цифровой провайдер предоставит каналы связи региональным

«Ростелеком» по заказу ООО «А-Техникс», дочерней компании «Аэрофлота», свяжет семь воздушных гаваней в единую локальную сеть. Цифровой провайдер предоставит каналы связи региональным аэропортам Белгорода, Воронежа, Красноярска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ставрополя и Ульяновска, что позволит им обмениваться информацией по защищенному VPN -каналу. Соответствующий договор на оказание услуг для «А-Техникс» был заключен с ПАО «Центральный телеграф» (дочерняя