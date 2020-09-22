В Оргтруде продолжается рекультивация свалки ТБО. На территории полигона уже проложили технические дороги, отходы срезали и переместили на обустроенную площадку, подсыпали грунт. К

В Оргтруде продолжается рекультивация свалки ТБО. На территории полигона уже проложили технические дороги, отходы срезали и переместили на обустроенную площадку, подсыпали грунт. К работам подрядчик приступил еще в июне, а закончить должен к 1 ноября. По проекту к этому времени свалку огородят со стороны автомобильной дороги, а на территорию привезут песок и плодородную почву, чтобы засеять семена. Напомним, свалки