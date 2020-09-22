В США в возрасте 98 лет ушла из жизни мать знаменитого голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне Жаклин, передает . Подробности произошедшего не сообщаются. Жаклин Сталлоне ..

В США в возрасте 98 лет ушла из жизни мать знаменитого голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне Жаклин, передает "". Подробности произошедшего не сообщаются.Жаклин Сталлоне известна тем, что даже будучи пожилым человеком сохраняла невероятную активность. Она также увлекалась пластическими операциями и ни раз прибегала к этому способу сохранения молодости.