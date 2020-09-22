В ходе следствия также установлен факт уклонения фигуранта от исполнения решения суда по уплате средств на содержание детей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» направлено в суд многоэпизодное уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя.По версии следствия, в декабре 2019 года фигурант совершил кражу из квартиры соседей. Воспользовавшись моментом, когда хозяева отсутствовали, злоумышленник спустился в подпольное помещение дома, проник в чужое жилище через расположенный в полу люк, похитил электроинструменты и скрылся. Собственникам был причинен ущерб на сумму 3500 рублей.В апреле текущего года фигурант, дважды вошел в квартиру в одной из деревень в Ковровском районе, пока хозяйка спала, и похитил продукты питания, а затем денежные средства в размере 2000 рублей из кошелька потерпевшей. Проснувшись, женщина потребовала вернуть похищенное, но злоумышленник проигнорировал требование и скрылся.В ходе следствия установлен ещё один противоправный факт, совершенный обвиняемым. Согласно решению мирового суда, фигурант был обязан выплачивать средства на содержание детей, однако от исполнения данной обязанности умышленно уклонялся, не имея на то уважительных причин. Задолженность по уплате составила более 40 000 рублей.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей), объединённые в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.