Парадоксальная ситуация сложилась в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района.

Новый ФАП по федеральной программе построен, но лечиться в нем нельзя. Парадоксальная ситуация сложилась в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района. "Неожиданно" оказалось, что ФАП расположен на землях национального парка Мещера, и на строительство в нем требуется особое разрешение. А его никто не давал. Почему так получилось, расскажет Никита Тарбеев в итоговом выпуске "Вести-Владимир" в 21.05 на канале "Россия".Кроме того вы узнаете, какие пути решения предложили чиновники и дорожники при ремонте трассы М7 и для кого открылся приют в Боголюбове. Не пропустите!