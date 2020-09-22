Закрытие движения транспорта по Чайковского выявила массу нерешенных проблем

Временные трудности. Ремонт теплосетей на улице Чайковского привел к массовому скоплению машин на прилегающих дорогах. Не станет ли подготовка коммунальных служб к новому отопительному сезону причиной дорожного коллапса разбирался Александр Сыпченко.По узким дорогам военного городка теперь каждое утро проезжают сотни машин. Некоторые, пытаясь выиграть несколько метров, даже объезжают соседей по встречке. Закрытие участка дороги на улице Чайковского владимирцы ощутили на себе сразу же. Дарья Медведкова раньше до работы добиралась за несколько минут. Теперь хорошо , если за час. По ее мнению, организация движения в городе давно нуждается в обновлении.Дарья Медведкова, жительница г. Владимира: "Дороги расширять, места для парковок, в центре вообще встать негде. Люди покупают машины, что ж не покупать теперь, если есть возможность. Надо как-то заботиться о населении."Автолюбители уверены: закрытие движения транспорта по Чайковского выявила массу нерешенных проблем. Люди просят принять экстренные меры, пока наш город окончательно не встал в одну большую пробку.Лариса Безнасюк, жительница г. Владимира: "Больше параллельных улиц, и тем более, если можно было бы пустить по окружной дороге, по Пекинке, так называемой, то стоило бы и подумать о ней."Сергей Бегинин, житель г. Владимира: "Наверное логистику нужно проводить дорог автомобильных и принимать какие-то меры, потому что город сам маленький, компактный, старенький, нужно что-то сделать."По словам заместителя начальника отдела транспорта и связи администрации Владимира Андрея Молькова, перед началом ремонта мэрия разработала альтернативную схему автомобильного движенияАндрей Мольков, замначальника отдела транспорта и связи администрации Владимира: "Для обеспечения движения крупногабаритных пассажирских автобусов на улицах Казарменной и 9 января были проведены работы по увеличению радиуса поворота автотранспорта. Для увеличения пропускной способности автомобильных дорог и обеспечения дорожной безопасности было организовано одностороннее движение на улицах Алябьева, Сурикова, Стасова."Компании-перевозчики уже получили временные маршруты движения транспорта. Все схемы объезда можно увидеть на информационных стендах. Они расположены в районе проведения ремонтных работ. Реконструкция теплосетей продлится до 19 октября.Александр Сыпченко, корреспондент: "По итогам первых дней мониторинга в мэрии рассмотрят вопрос о целесообразности размещения дополнительных пешеходных переходов на дорогах граничащих с улицей Чайковского. Коммунальные службы, в свою очередь, обещают завершить ремонт, как можно раньше".Александр Сыпченко, Семен КарповВести-Владимир